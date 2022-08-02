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    4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Спартака» – в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура чемпионата России.

    В нее включены четыре футболиста «Зенита», три игрока «Спартака», а также представители «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Динамо».

    Вратарь: Матвей Сафонов (“Краснодар”);

    Защитники: Даниил Хлусевич (“Спартак”), Максим Осипенко (“Ростов”), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Дуглас Сантос (“Зенит”);

    Полузащитники: Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Вендел («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);

    Нападающие: Федор Смолов (“Динамо”), Александр Соболев («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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