4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Спартака» – в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура чемпионата России.

В нее включены четыре футболиста «Зенита», три игрока «Спартака», а также представители «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Динамо».

Вратарь: Матвей Сафонов (“Краснодар”);

Защитники: Даниил Хлусевич (“Спартак”), Максим Осипенко (“Ростов”), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Дуглас Сантос (“Зенит”);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Вендел («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);

Нападающие: Федор Смолов (“Динамо”), Александр Соболев («Спартак»).