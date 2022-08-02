4 игрока «Зенита» и 3 футболиста «Спартака» – в сборной 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура чемпионата России.
В нее включены четыре футболиста «Зенита», три игрока «Спартака», а также представители «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Динамо».
Вратарь: Матвей Сафонов (“Краснодар”);
Защитники: Даниил Хлусевич (“Спартак”), Максим Осипенко (“Ростов”), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Дуглас Сантос (“Зенит”);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Вендел («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);
Нападающие: Федор Смолов (“Динамо”), Александр Соболев («Спартак»).
Источник: WhoScored