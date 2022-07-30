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    «Заявка на стартовый состав». Семак – об игре Бакаева с «Локомотивом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Зелимхана Бакаева в матче с «Локомотивом» (5:0).

    – Стоит ли ожидать изменения статуса Бакаева, учитывая сегодняшнее действие?

    – Это здоровая конкуренция, кто сильнее, тот и играет. Те, кто сегодня вышел, не дали усомниться в себе. Но выход Зелимхана – заявка на стартовый состав. Дальше зависит от состояния игроков и схемы.

    – Пенальти Бакаева: заранее решили, что он будет бить пенальти или было решено по ходу игры? И может ли он стать штатным пенальтистом?

    – По ходу матча все знали, что он хорошо исполняет пенальти. В таких случаях, когда нет пенальтистов, игроки сами принимают решения – это говорит о командном духе.

    • Бакаев начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 80-й минуте.
    • Игрок забил гол (с пенальти) и сделал результативную передачу.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11272

      Алексей З 5 минут назад

      Результат сделали другие, он вышел добивать. Сумеет ли он сделать задел , вопрос.

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