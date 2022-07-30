«Заявка на стартовый состав». Семак – об игре Бакаева с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Зелимхана Бакаева в матче с «Локомотивом» (5:0).

– Стоит ли ожидать изменения статуса Бакаева, учитывая сегодняшнее действие?

– Это здоровая конкуренция, кто сильнее, тот и играет. Те, кто сегодня вышел, не дали усомниться в себе. Но выход Зелимхана – заявка на стартовый состав. Дальше зависит от состояния игроков и схемы.

– Пенальти Бакаева: заранее решили, что он будет бить пенальти или было решено по ходу игры? И может ли он стать штатным пенальтистом?

– По ходу матча все знали, что он хорошо исполняет пенальти. В таких случаях, когда нет пенальтистов, игроки сами принимают решения – это говорит о командном духе.

Бакаев начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 80-й минуте.

Игрок забил гол (с пенальти) и сделал результативную передачу.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол