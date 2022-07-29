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    Широков назвал главную причину ухода Варелы из «Динамо»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что защитник Гильермо Варела покинул «Динамо» из-за позиции агента.

    «Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо».

    Есть обратный пример — бразильцы в «Зените» посчитали иначе. Они и сейчас в моменте заработали, и в перспективе сохранили контакты в клубе», — сказал Широков.

    • Ожидается, уругваец перейдет во «Фламенго».
    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +97300

      zigbert 15 минут назад

      Лучше бы сказал что не пускает жена, поверили бы больше.

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      Рейтинг: +7389

      серега кашин 2 часа назад

      Так то у игрока есть своя голова и он принимал последнее решение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16555

      Cleaner 2 часа назад

      Широков, назови главную причину того, что ты БИЛ НОГАМИ лежащего на поле судью. На глазах у ЗРИТЕЛЕЙ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11225

      Алексей З 2 часа назад

      Умник , не надо клубы сравнивать, они не имеют в стране никакого статуса.
      Газпром завалил бразильцев деньгами ради доминирования в стране , а ВТБ это не надо. Футбол для банка не профильный актив, "нагрузка" от государства.

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      Рейтинг: +246

      7:1 > Алексей З 2 часа назад

      ну тогда и для газпром-банка зенит непрофильный актив, нагрузка от государства. а ты не знал, что именно он владелец клуба? всё так же будешь дальше повизгивать, что "теперь цены на газ вырастут!"

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      Рейтинг: +11225

      Алексей З > 7:1 1 час назад

      Клуб в С-П стоит переименовать в Газпром.
      Что именно госкорпорация владеет ФК все знают.
      Миллер тешит своё самолюбие за счёт "народного достояния". Времена такие и страна такая.
      Что тебе , неразумному ещё сказать, да и надо ли ?
      Не хочу на безмозглых время тратить.

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