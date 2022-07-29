Широков назвал главную причину ухода Варелы из «Динамо»

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что защитник Гильермо Варела покинул «Динамо» из-за позиции агента.

«Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо».

Есть обратный пример — бразильцы в «Зените» посчитали иначе. Они и сейчас в моменте заработали, и в перспективе сохранили контакты в клубе», — сказал Широков.

Ожидается, уругваец перейдет во «Фламенго».

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт