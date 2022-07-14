Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о возможной продаже игрока

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал заявление главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини о будущем россиянина.

Ранее 64-летний специалист сказал, что хавбек может оказаться на трансферном рынке.

«На данном этапе ничего не меняется. Есть главный тренер – человек, который тренирует. Есть генеральный директор, совет директоров, президент, которые занимаются планированием.

Когда у руководящего состава, которые отвечают за планирование, стратегию развития клуба, бюджеты и прочее, будут какие-то вопросы и предложения, мы, конечно, все обсудим и примем то или иное решение», – сказал агент.