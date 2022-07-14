Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о возможной продаже игрока

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал заявление главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини о будущем россиянина.
Ранее 64-летний специалист сказал, что хавбек может оказаться на трансферном рынке.
«На данном этапе ничего не меняется. Есть главный тренер – человек, который тренирует. Есть генеральный директор, совет директоров, президент, которые занимаются планированием.
Когда у руководящего состава, которые отвечают за планирование, стратегию развития клуба, бюджеты и прочее, будут какие-то вопросы и предложения, мы, конечно, все обсудим и примем то или иное решение», – сказал агент.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»