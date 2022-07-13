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Погребняк назвал самого принципиального соперника

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк назвал самого принципиального соперника по карьере.

– Время идет, а «Спартак» у тебя самый нелюбимый клуб?

– Ничего не изменилось. Но не нелюбимый, а принципиальный.

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Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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Комментарии2
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    Рейтинг: +905

    Юрэс 1 час назад

    А Я думал ГАНДУРАС

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    Рейтинг: +3960

    Беспонтий 1 час назад

    пощёчина настигшая юное существо в пубертатном периоде
    ведёт к необратимым последствиям
    влекущих за собой неукротимую и порой необоснованную ярость к родителям
    и жажду несостоявшейся подростковой мести

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