А Я думал ГАНДУРАС
Бывший форвард сборной России Павел Погребняк назвал самого принципиального соперника по карьере.
– Время идет, а «Спартак» у тебя самый нелюбимый клуб?
– Ничего не изменилось. Но не нелюбимый, а принципиальный.
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Бывший форвард сборной России Павел Погребняк назвал самого принципиального соперника по карьере.
– Время идет, а «Спартак» у тебя самый нелюбимый клуб?
– Ничего не изменилось. Но не нелюбимый, а принципиальный.