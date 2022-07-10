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Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

10 июля 2022, 19:26
2

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, за какой клуб он хотел бы поиграть перед окончанием карьеры.

«Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба.

Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это», – сказал форвард.

  • Ранее агент Вагнера говорил о его желании закончить карьеру в ЦСКА.
  • Игрок выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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Источник: É o Time do Povo
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Коринтианс Фламенго Вагнер Лав
Комментарии (2)
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vladimir-7
1657474627
Ну и хорошо, что закончилось это желание Вагнера Лава завершить карьеру в ЦСКА.
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За Московский ЦСКА
1657512476
Правильно, Вага !!! Пока в клубе Кучерявый и Гинер,у команды нет будущего. Они сознательно ставят палки в колеса работе по выводу Клуба из ж.о.п.ы.
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