Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, за какой клуб он хотел бы поиграть перед окончанием карьеры.
«Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба.
Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это», – сказал форвард.
- Ранее агент Вагнера говорил о его желании закончить карьеру в ЦСКА.
- Игрок выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: É o Time do Povo