Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, за какой клуб он хотел бы поиграть перед окончанием карьеры.

«Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба.

Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это», – сказал форвард.

  • Ранее агент Вагнера говорил о его желании закончить карьеру в ЦСКА.
  • Игрок выступал за московский клуб с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Новости по теме
Вагнер Лав близок к переходу в азербайджанский «Сабах» 1
Агент: «Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА»
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту» 1
Источник: É o Time do Povo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:26
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +25120

    vladimir-7 20 минут назад

    Ну и хорошо, что закончилось это желание Вагнера Лава завершить карьеру в ЦСКА.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11