Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, за какой клуб он хотел бы поиграть перед окончанием карьеры.

«Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба.

Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это», – сказал форвард.