Агент: «Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА»

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, сообщил о желании бразильца вернуться в ЦСКА.

– Вас мучают этим вопросом каждое трансферное окно, но, если поступит предложение от ЦСКА, вы рассмотрите?

– Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось.

– Если не секрет, клубы из каких стран интересуются Вагнером прямо сейчас?

– Это клубы из чемпионатов Бразилии, Турции и Азербайджана.

37-летний Вагнер сейчас свободный агент.

Вагнер был в ЦСКА с 2004 по 2013 год (с перерывами).

ЦСКА с Вагнером трижды брал РПЛ.

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