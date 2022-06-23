Мхитарян заработает 7 миллионов в «Интере» (Николо Скира)

Бывший полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян подписал контракт с «Интером».
Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. Зарплата армянина – 3,5 миллиона евро в год.
Официальное подтверждение сделки состоится в ближайшее время.
- Мхитарян выступал за «Рому» с 2019 года.
- Он провел 117 матчей, забил 29 голов и сделал 28 ассистов.
- В «Интер» хавбек перешел на правах свободного агента.
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Источник: твиттер Николо Скиры