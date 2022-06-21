Джикия рассказал, какое впечатление на него произвел новый тренер «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о знакомстве с новым главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

«Было ли общение с новым главным тренером? Да. Не люблю говорить о встречах. Общался, познакомились, поговорили. Сегодня вечером ещe раз сядем и поговорим со всеми ребятами. Не знаю, с кем тренер общался. Я говорю за себя. Мы лично встречались.

Не знаю, когда он прилетел. Мне сказали, что во столько-то. Я сказал: с удовольствием, я в Москве. Люблю такие мероприятия, когда надо поговорить. Впечатления хорошие. Понятное дело, что с нашей стороны всe покажет работа. Никаких подробностей или моментов точно не скажу.

Договорились обсудить всe, когда заедем на базу, когда у нас будет время спокойно всe проанализировать. Он с удовольствием спросит, как у нас был быт внутри. Всe предстоит сделать», – сказал Джикия.

33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.

Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.

Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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