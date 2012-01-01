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Джикия рассказал, какое впечатление на него произвел новый тренер «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о знакомстве с новым главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

«Было ли общение с новым главным тренером? Да. Не люблю говорить о встречах. Общался, познакомились, поговорили. Сегодня вечером ещe раз сядем и поговорим со всеми ребятами. Не знаю, с кем тренер общался. Я говорю за себя. Мы лично встречались.

Не знаю, когда он прилетел. Мне сказали, что во столько-то. Я сказал: с удовольствием, я в Москве. Люблю такие мероприятия, когда надо поговорить. Впечатления хорошие. Понятное дело, что с нашей стороны всe покажет работа. Никаких подробностей или моментов точно не скажу.

Договорились обсудить всe, когда заедем на базу, когда у нас будет время спокойно всe проанализировать. Он с удовольствием спросит, как у нас был быт внутри. Всe предстоит сделать», – сказал Джикия.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +198

    Avitaminoz 29 минут назад

    Спартак вышел из отпуска и всё. У новостников затмение. Недокубок матч премьер идёт лесом, Бакаев туда же. Про другие клубы я в принципе молчу :)

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    Рейтинг: +10764

    Алексей З 1 час назад

    Ну что тут обсуждать.
    Бомбардир, очередная просьба, оставьте Спартак в покое.
    Ваше проплаченное повышенное внимание бесит всех. И Спартачей ,и бомжей, и поклонников других клубов.

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    Рейтинг: +836

    fakeid > Алексей З 39 минут назад

    обычное интервью, даже у меня вопросов к нему нет. что не так-то?

    0
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    Рейтинг: +10764

    Алексей З > fakeid 32 минуты назад

    Всё тут для вас , идиотов , каждая вторая ( а то и чаще ) новость из стана Спартака.
    Кому это , кроме вас , мудаков, надо ?

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    Рейтинг: +836

    fakeid > Алексей З 13 минут назад

    да целься выше - каждая первая новость про спартаг.
    и новопассита попей, успокой нервишки)

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