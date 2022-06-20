В Госдуме предложили дать Рыбусу российское гражданство

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Если коллеги из соседней страны не могут обеспечить безопасность гражданина, мы можем в случае его обращения оказать поддержку, в том числе в получении гражданства России.

Если он обратится с этим вопросом, надо рассмотреть и поддержать. Все предпосылки есть: жена, он не первый год играет в России.

Он принял решение остаться в России в нынешние непростые времена. Этот поступок заслуживает уважения. Если у него будет желание получить гражданство, надо поддержать на всех уровнях», – сказал Свищев.

Рыбусу запретили играть за сборную Польши из-за того, что он остался в России.

Он играл за сборную с 2009 года.

Рыбус провел 66 матчей, забил 2 гола.

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