Агент Кассьерры: «Переговоры с «Зенитом» не завершены»

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, высказался о будущем футболиста.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал вбросом информацию об интересе клуба к колумбийцу.
«В переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определенности, но они еще не завершены. Если генеральный директор клуба опровергает возможный переход Кассьеры, значит это так.
Мы будем вести переговоры с другим клубом. Сейчас к Матео большой интерес и в России, и в Европе. Многие клубы хотят его подписать. Мы открыты для любых предложений и готовы их рассмотреть», – сказал Петропулос.
- В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
- Кассьерра – 2-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
- Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ с 19-ю голами.
Источник: Sport24