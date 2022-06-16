Агент Кассьерры: «Переговоры с «Зенитом» не завершены»

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, высказался о будущем футболиста.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал вбросом информацию об интересе клуба к колумбийцу.

«В переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определенности, но они еще не завершены. Если генеральный директор клуба опровергает возможный переход Кассьеры, значит это так.

Мы будем вести переговоры с другим клубом. Сейчас к Матео большой интерес и в России, и в Европе. Многие клубы хотят его подписать. Мы открыты для любых предложений и готовы их рассмотреть», – сказал Петропулос.