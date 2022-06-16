В «Зените» прокомментировали возможные трансферы Кассьерры и Агаларова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к форварду «Сочи» Матео Кассьерре и нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.
«По Кассьерре и Агаларову — это всe вбросы. Мы ищем усиления, причем рассматриваем варианты не только в России, но и за рубежом», — сказал Медведев.
- В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
- Кассьерра – 2-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
- Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ с 19-ю голами.
Источник: «Матч ТВ»