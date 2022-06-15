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  • «В игровых видах большой процент лесбиянок. Не надо это скрывать». Григорян – о каминг-ауте Карповой

«В игровых видах большой процент лесбиянок. Не надо это скрывать». Григорян – о каминг-ауте Карповой

15 июня 2022, 00:45
7

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал каминг-аут нападающей «Эспаньола» и женской сборной России Надежды Карповой.

– У вас в командах много было лесбиянок? Насколько это острая тема, как рассказывала Карпова?

– Когда мы говорим об игровых женских видах спорта, то должны понимать следующее.

Когда я принял женский «Тольятти», я начал собирать игроков. Люди, которые меня не знали, говорили: «Блин, к нему не идите, он будет бороться с лесбиянством».

Потом этот «круг» понял, что у меня в команде их процент [лесбиянок] наивысший. Поняли – нет, не борец с лесбиянством. Это человек, который пришел выигрывать чемпионаты.

Мы должны понимать, что эта тема тонкая, и скрывать это не надо. Испокон веков в женских игровых видах спорта процент лесбиянок большой.

Но мне как тренеру [непонятно] – а зачем [эту тему] поднимать? Есть какие-то нюансы, но тренера больше должны волновать личностные и игровые качества. А вот эти дебри не нужны.

Родители должны понимать, что твоя девочка может быть лесбиянкой и в обычном мире», – сказал Григорян в эфире программы «Есть тема».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Эспаньол Григорян Александр
Комментарии (7)
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моэм
1655266429
Очень футбольная новость !!....давайте их почаще и побольше !!....а то мы так мало слышим про ЛГБТшников ... потом обязать играть домашние матчи в радужных футболках , а в интервью упоминать о проведённой ночи ....а когда настанет такой "рай" для всех этих недоносков , тогда нормальные наконец поднимутся . всех перестреляют и перевешают.
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odessakmv
1655268498
НУ И? а еще больше тех, почти все, кто по утрам писает, а некоторые даже какают... давайте всю х...мира обсуждать по поводу и без....
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nik55
1655271115
деревянный был теперь эти------вам что футбольных новостей мало ????????
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paracetamol
1655271283
С лесбиянками надо бороться, а то не дают! - сказал Григорян.
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ItalianFootball
1655277258
Лесбиянство))) Новое слово выучил.
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