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Юран: «Инцидент между Лантратовым и болбоем был запланирован. Знаю того, кто это устроил»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал эпизод с участием вратаря Ильи Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска».

  • Голкипер толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Я боялся потерять Лантратова, надо было дождаться решения КДК. Я пересматривал эпизод, очевидно, что было запланировано, потому что я знаю человека, который стал пресс-атташе «СКА-Хабаровска», была готовность номер один. Видно было, что подросток целенаправленно не давал мяч.

Когда Илья перепрыгивает через ограждение, это происходит, и сразу включается камера. Один человек с телефоном, это было четко видно на телетрансляции. Это не красит. Понятно, что, когда твоя команда выигрывает, надо медленно вводить мяч. Болбой стоит с мячом и ждет.

Случилось все быстро, парни были расстроены. В самолете я более детально попросил рассказать о ситуации. Мне показали инцидент, там не было ничего сверхъестественного.

Я говорю: «Илья, все нормально, что бы ни случилось». Он ответил: «Я извинился, футболку подарил». Илью я знаю хорошо, он человек уравновешенный, – сказал Юран.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +137

    Salt-N-Pepa 56 минут назад

    Илья Лантратов красавец. Надо было ещё в бубен ударить )))

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    Рейтинг: +269

    Кирилл Михайлов 1 час назад

    Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение

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