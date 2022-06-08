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  • Юран: «Инцидент между Лантратовым и болбоем был запланирован. Знаю того, кто это устроил»

Юран: «Инцидент между Лантратовым и болбоем был запланирован. Знаю того, кто это устроил»

8 июня 2022, 01:02
6

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал эпизод с участием вратаря Ильи Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска».

  • Голкипер толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Я боялся потерять Лантратова, надо было дождаться решения КДК. Я пересматривал эпизод, очевидно, что было запланировано, потому что я знаю человека, который стал пресс-атташе «СКА-Хабаровска», была готовность номер один. Видно было, что подросток целенаправленно не давал мяч.

Когда Илья перепрыгивает через ограждение, это происходит, и сразу включается камера. Один человек с телефоном, это было четко видно на телетрансляции. Это не красит. Понятно, что, когда твоя команда выигрывает, надо медленно вводить мяч. Болбой стоит с мячом и ждет.

Случилось все быстро, парни были расстроены. В самолете я более детально попросил рассказать о ситуации. Мне показали инцидент, там не было ничего сверхъестественного.

Я говорю: «Илья, все нормально, что бы ни случилось». Он ответил: «Я извинился, футболку подарил». Илью я знаю хорошо, он человек уравновешенный, – сказал Юран.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Химки Лантратов Илья Юран Сергей
Комментарии (6)
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Кирилл Михайлов
1654639672
Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение
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Salt-N-Pepa
1654639917
Илья Лантратов красавец. Надо было ещё в бубен ударить )))
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Чехов на Садовой
1654649900
Англичанка гадит, однозначно. Да ещё и Газизов с китайцами воду мутят, интриганы. Бедный Юран, напали кровопийцы, ужика тиранят.
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Старикан
1654671552
За затяжку времени этими болдобями должны нести ответственность представители принимающей стороны! А вратарь только повёлся на провокацию!
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Garrincha58
1654677437
и главное Зенит повёлся не стал подписывать отличного вратаря пусть теперь с дырками в воротах играет
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JTherry
1654682234
по версии Юрана пресс-атташе «СКА-Хабаровска» готовил акцию с поведением болбоя, заранее зная, что Лантратов или другой игрок Химок поведется на задержку ввода мяча... то есть, когда игроки Химок валяются на газоне и тянут время - "это другое"...)
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