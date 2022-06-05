Талалаев: «На трансферном рынке ФНЛ сумасшествие. «Рубин» и «Арсенал» его просто взрывают»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о работе клуба на рынке ФНЛ.

– Как усилить команду в столь короткий период? Или, по крайней мере, не ослабить?

– Отталкиваемся от второго. Разговариваем с руководством, пытаемся удержать большинство игроков, которые в минувшем сезоне сумели добиться позитива в качестве игры и результатах. Ищем усиление в ФНЛ, но там происходит какое-то сумасшествие.

Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Ищем форварда и защитника, однако футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе. «Рубин» и «Арсенал» просто взрывают рынок. Из-за отъезда легионеров появилась надежда на перезагрузку отечественного футбола и прогресс молодых, но материальные условия для многих важнее карьерных перспектив. А освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян.