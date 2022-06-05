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  • Талалаев: «На трансферном рынке ФНЛ сумасшествие. «Рубин» и «Арсенал» его просто взрывают»

Талалаев: «На трансферном рынке ФНЛ сумасшествие. «Рубин» и «Арсенал» его просто взрывают»

5 июня 2022, 14:46
4

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о работе клуба на рынке ФНЛ.

– Как усилить команду в столь короткий период? Или, по крайней мере, не ослабить?

– Отталкиваемся от второго. Разговариваем с руководством, пытаемся удержать большинство игроков, которые в минувшем сезоне сумели добиться позитива в качестве игры и результатах. Ищем усиление в ФНЛ, но там происходит какое-то сумасшествие.

Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Ищем форварда и защитника, однако футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе. «Рубин» и «Арсенал» просто взрывают рынок. Из-за отъезда легионеров появилась надежда на перезагрузку отечественного футбола и прогресс молодых, но материальные условия для многих важнее карьерных перспектив. А освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян.

  • Казанцы и туляки вылетели из РПЛ.
  • «Рубин» уже подписал ряд новичков.
  • «Ахмат» финишировал в РПЛ 7-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ахмат Рубин Арсенал Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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JTherry
1654430595
"...освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян..." ...чтобы в конце сезона ныть, как Газик, что денег не хватило, надо бы подбросить...)
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Томик
1654431902
Где информация о жестокой битве за Бакаева?? В ФНЛ то хоть интересуются?
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Рубинище
1654461027
Всё логично.
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