Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
2 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

Капелло: «Великая сила этого «Милана» выросла из сопротивления приходу Рангника»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что бывшие владельцы «Милана» хотели назначить Ральфа Рангника главным тренером клуба вместо Стефано Пиоли.

«Великая сила этого «Милана» выросла из сопротивления приходу Рангника. В Elliott Management решили сделать ставку на немца, а клуб выступил против. Они пытались привести человека, даже не спросив мнения руководства», – сказал Капелло.

  • «Милан» в этом сезоне впервые за 11 лет выиграл Серию А.
  • В среду клуб приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners
  • Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Рангника. Он не будет консультантом клуба 12
Роналду зимой грозил покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Рангника (ESPN) 2
Рангник упрекнул Роналду в недостаточном прессинге 8
Источник: Sempre Milan

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:22
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11