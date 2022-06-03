Капелло: «Великая сила этого «Милана» выросла из сопротивления приходу Рангника»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что бывшие владельцы «Милана» хотели назначить Ральфа Рангника главным тренером клуба вместо Стефано Пиоли.

«Великая сила этого «Милана» выросла из сопротивления приходу Рангника. В Elliott Management решили сделать ставку на немца, а клуб выступил против. Они пытались привести человека, даже не спросив мнения руководства», – сказал Капелло.

«Милан» в этом сезоне впервые за 11 лет выиграл Серию А.

В среду клуб приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners

Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?