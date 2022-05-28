Игрок «СКА-Хабаровска» Квеквескири: «Юран много болтал, он должен следить за собой. Он выиграл: будет всем говорить, что он красавец»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири объяснил свое поведение после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Химок» (0:3). Он матерился.

«Почему я кричал после матча? Потому что тренер соперника много болтал на бровке в мою сторону. Он должен за собой следить.

Сергей Юран выиграл, он на коне, теперь всем будет давать комментарии, что он красавец. Удачи ему», – сказал Квеквескири журналисту «Спорт-Экспресса» Севастиану Терлецкому, который выложил видео в своем телеграм-канале.

Юран до зимы тренировал «СКА-Хабаровск».

Тренер принял «Химки» на последнем месте РПЛ, но в итоге спас их от вылета.

32-летний Квеквескири играет в Хабаровске 4 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?