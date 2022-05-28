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  • Квеквескири матерился после поражения от «Химок», произносил слова «Барсик», «взяточник». Его уводили с поля четыре человека

Квеквескири матерился после поражения от «Химок», произносил слова «Барсик», «взяточник». Его уводили с поля четыре человека

28 мая 2022, 17:31
10

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири не справился с эмоциями после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Химок» (0:3). Уходя с поля с помощью сначала четырех, а потом двух успокаивающих человек, он матерился.

Он произносил следующие отрывочные фразы: «Барсик», «*** [нафиг] ваши тренировки», «взяточник этот *** [гребаный]».

Видео размещено в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

  • Барсик – это прозвище главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
  • Юран до зимы тренировал «СКА-Хабаровск».
  • 32-летний Квеквескири играет в Хабаровске 4 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки СКА-Хабаровск Квеквескири Ираклий Юран Сергей
Комментарии (10)
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Беспонтий
1653749699
после этого спарринга создалось впечатление что только грузинам не по хир где играть
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Томик
1653751005
Что они у нас в чемпионате делают? Хватит грузинов кормить уже. И кормят, а они хамят. На пятнадцать суток для начала за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. А потом иск от Юрана. Чтоб хари свои заткнули.
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Алекс636363
1653753790
и футболистам, и тренерам пора заклеивать рты скотчем. чтобы чушь не несли
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paracetamol
1653756792
Барсик не при чем. Нахр РПЛ команда на краю света? Одни расходы без бакшиша. Вот потому футбола в Сибири и на ДВ нет!
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Enter2006
1653766201
В ответной игре болбои не помогли? )) Эхх. А если без сатиры, играли вы в Химках просто ужасно, даже фаны ЦСКА к вам присоединившиеся не помогли, т.ч. ваш проигрышь вполне заслужен.
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моэм
1653813509
СКА в плане мастерства - отстой ... согласитесь , что глупо ожидать объективности от такого "горячего джигита" .... но за публичные оскорбления на всю страну ответить должен ... это ему не ФНЛ.
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