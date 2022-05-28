Квеквескири матерился после поражения от «Химок», произносил слова «Барсик», «взяточник». Его уводили с поля четыре человека

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири не справился с эмоциями после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Химок» (0:3). Уходя с поля с помощью сначала четырех, а потом двух успокаивающих человек, он матерился.
Он произносил следующие отрывочные фразы: «Барсик», «*** [нафиг] ваши тренировки», «взяточник этот *** [гребаный]».
Видео размещено в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.
- Барсик – это прозвище главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
- Юран до зимы тренировал «СКА-Хабаровск».
- 32-летний Квеквескири играет в Хабаровске 4 года.
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Источник: Бомбардир.ру