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Квеквескири матерился после поражения от «Химок», произносил слова «Барсик», «взяточник». Его уводили с поля четыре человека

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири не справился с эмоциями после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Химок» (0:3). Уходя с поля с помощью сначала четырех, а потом двух успокаивающих человек, он матерился.

Он произносил следующие отрывочные фразы: «Барсик», «*** [нафиг] ваши тренировки», «взяточник этот *** [гребаный]».

Видео размещено в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

  • Барсик – это прозвище главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
  • Юран до зимы тренировал «СКА-Хабаровск».
  • 32-летний Квеквескири играет в Хабаровске 4 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +772

    Алекс636363 47 минут назад

    и футболистам, и тренерам пора заклеивать рты скотчем. чтобы чушь не несли

    0
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    Рейтинг: +7024

    Томик 1 час назад

    Что они у нас в чемпионате делают? Хватит грузинов кормить уже. И кормят, а они хамят. На пятнадцать суток для начала за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. А потом иск от Юрана. Чтоб хари свои заткнули.

    2
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    Рейтинг: +343

    the teacher > Томик 24 минуты назад

    и опездюлить в подтрибунке ))

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    Рейтинг: +398

    Андреич > Томик 4 минуты назад

    Ну, он, как-бы, россиянин.

    0
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    Рейтинг: +2696

    Беспонтий 1 час назад

    после этого спарринга создалось впечатление
    что только грузинам не по хир
    где играть

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