Агент: «Российские клубы не интересуются Кассьеррой»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, дал комментарии по поводу будущего игрока.

«Несколько команд общаются со мной по поводу трансфера Матео. Российские клубы не интересуются Кассьеррой. Посмотрим, что будет дальше», – сказал агент.

За последнюю неделю сообщалось об интересе к колумбийцу со стороны «Зенита», «Рейнджерс» и «Црвены Звезды».

В прошедшем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.

Рыночная стоимость Кассьерры – 3,5 миллиона евро.

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