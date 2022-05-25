Директор «Црвены Звезды»: «Мы не заинтересованы в приобретении Кассьерры»

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.

«Нет, мы не заинтересованы в приобретении Кассьерры на место нападающего. В планах клуба сербский форвард», – сказал Терзич.

В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.

Он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

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