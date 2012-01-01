«Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру («СЭ»)

ЗАКАТ ДЗЮ! Дзюба-зюба-юба-ба не встанет шишка никогда))))
«Црвена Звезда» намерена приобрести нападающего «Сочи» Матео Кассьерру
Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется нападающим Артемом Дзюбой. Сербы ищут молодого и быстрого форварда.
- В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
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