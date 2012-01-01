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«Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру («СЭ»)

«Црвена Звезда» намерена приобрести нападающего «Сочи» Матео Кассьерру

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется нападающим Артемом Дзюбой. Сербы ищут молодого и быстрого форварда.

  • В августе 2021 года Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10716

    alex1951 10 минут назад

    ЗАКАТ ДЗЮ! Дзюба-зюба-юба-ба не встанет шишка никогда))))

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    Рейтинг: +485

    klimovich 23 минуты назад

    Если подпишут, скорее всего получится ситуация из серии "не было бы счастья, да несчастье помогло".

    0
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    Рейтинг: +32

    Miru mir 51 минуту назад

    Сербы ищут молодого и быстрого форварда

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