Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий»,– заявил Терзич.

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Он воспитанник «Спартака».

Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?