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Директор «Црвены Звезды»: «Мы больше не интересуемся Дзюбой»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий»,– заявил Терзич.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +2566

    Беспонтий 13 минут назад

    неизвестно кто гордей
    маленькая царвена звезда
    с признаками патологической красно белой диареи
    или большой дзюба
    вообще без признаков

    0
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    Рейтинг: +24294

    bset 33 минуты назад

    На пенсию

    0
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    Рейтинг: +1390

    Alex Y 34 минуты назад

    В Торпедо значит)

    0
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    Рейтинг: +22755

    JTherry 41 минуту назад

    болельщики поднажали на руководство команды, те и согласились, несмотря на спонсорство газпрёма...) сербам рукаку не нужен, только воздух портить в раздевалке...

    0
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    Рейтинг: +1310

    aubergine 1 час назад

    Правильно, нечего было и начинать интересоваться этой "легендой".

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    Рейтинг: +11942

    ВетеR 1 час назад

    этот противный,никому не интересен )

    0
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    Рейтинг: +571

    Forvard47 1 час назад

    поняли зачем им бревно в команде, аахахахахахаххахахахахахахах

    3
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    Рейтинг: +177

    Феникс 28 1 час назад

    Прально.Зюба не быстрый и не молодой.Быстро он тока рукоблудит.)))

    4
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    Рейтинг: +49955

    MaxRnD 1 час назад

    В ютуб залезли ?

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    Рейтинг: +147

    kostilio 2 часа назад

    да,сразу было понятно ,что это просто утка)) в Сочи пойдет играть ,сразу было понятно

    0
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    Рейтинг: +2727

    FRZZ > kostilio 1 час назад

    Или Сочи, или Торпедо.

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