неизвестно кто гордей
маленькая царвена звезда
с признаками патологической красно белой диареи
или большой дзюба
вообще без признаков
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий»,– заявил Терзич.
- Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
- Он воспитанник «Спартака».
- Летом форвард станет свободным агентом.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?