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Судья игры «СКА-Хабаровск» – «Химки» – болбоям: «Вы сами провоцируете, мы все видим. Я сейчас вас выгоню отсюда!»

После инцидента с толчком болбоя вратарем «Химок» Ильей Лантратовым в матче против «СКА-Хабаровска» (0:1) к людям, ответственным за подачу мячей из-за ворот, подошел резервный арбитр Павел Шадыханов (Москва).

«Давайте повнимательнее. У нас есть VAR. Вы сейчас уйдете отсюда, вы меня поняли?! Я не буду с вами разговаривать. Я сейчас вас накажу и всех отсюда выгоню. Вы провоцируете сами. Вы задерживаете игру. Не надо, ребята, мы не глупые, мы все видим. Мы все видим, мужики. Будьте добры. Вы мешаете нам работать», – сказал Шадыханов.

  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
  • Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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