Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья игры «СКА-Хабаровск» – «Химки» – болбоям: «Вы сами провоцируете, мы все видим. Я сейчас вас выгоню отсюда!»

Судья игры «СКА-Хабаровск» – «Химки» – болбоям: «Вы сами провоцируете, мы все видим. Я сейчас вас выгоню отсюда!»

25 мая 2022, 15:14
4

После инцидента с толчком болбоя вратарем «Химок» Ильей Лантратовым в матче против «СКА-Хабаровска» (0:1) к людям, ответственным за подачу мячей из-за ворот, подошел резервный арбитр Павел Шадыханов (Москва).

«Давайте повнимательнее. У нас есть VAR. Вы сейчас уйдете отсюда, вы меня поняли?! Я не буду с вами разговаривать. Я сейчас вас накажу и всех отсюда выгоню. Вы провоцируете сами. Вы задерживаете игру. Не надо, ребята, мы не глупые, мы все видим. Мы все видим, мужики. Будьте добры. Вы мешаете нам работать», – сказал Шадыханов.

  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
  • Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
ЭСК признала правильным решение арбитра не удалять Лантратова за толчок болбоя 1
Генич: «Я поддерживаю вратаря «Химок» Лантратова. Болбой сделал все, чтобы получить по щам» 6
Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили» 13
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Химки Шадыханов Павел
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1653488437
Вот надеюсь это в КДК примут во внимание. Обнаглевшие совсем потеряли рассудок, стадион должен быть оштрафован за это. СКА должен задуматься что за бред они делают, это не самое лучшее что можно было сделать если хотите в РПЛ! Хотя зная какое быдло у вас сидит как губернатор - ничему не удивлюсь.
Ответить
sined1951
1653489340
Этому клубу нечего делать в РПЛ. Их и их ФНЛ нужно выгнать.
Ответить
Правдоруб100
1653510376
Всё правильно арбитр сделал, этих говнюков давно мочить надо!!!!!!
Ответить
portero
1653557217
Паша в доле что ли??? должны быть правила, раз такие ситуёвину существуют и в ЕК, надо принимать какие-то нормы и наказания...
Ответить
Главные новости
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
4
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
4
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
5
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Все новости
Все новости
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
2
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+