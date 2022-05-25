«Ты че, мудак, ***, э!». Игроки «СКА-Хабаровска» возмутились ударом Лантратова по лицу болбоя

Вратарь «Химок» Илья Лантратов по ходу второго тайма первого стыкового матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1) ударил болбоя.

К молодому человеку подбежали запасные игроки хабаровчан. Призвав его встать, футболисты обратились к Лантратову. Полузащитник Александр Гаглоев сказал Лантратову: «Ты че, мудак, ***, э! Ты че делаешь?!».

Видео размещено в официальном телеграм-канале «СКА-Хабаровска».

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.

Инцидент случился во 2-м тайме.

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