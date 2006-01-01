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«Ты че, мудак, ***, э!». Игроки «СКА-Хабаровска» возмутились ударом Лантратова по лицу болбоя

Вратарь «Химок» Илья Лантратов по ходу второго тайма первого стыкового матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1) ударил болбоя.

К молодому человеку подбежали запасные игроки хабаровчан. Призвав его встать, футболисты обратились к Лантратову. Полузащитник Александр Гаглоев сказал Лантратову: «Ты че, мудак, ***, э! Ты че делаешь?!».

Видео размещено в официальном телеграм-канале «СКА-Хабаровска».

  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
  • Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 14:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +844

    inzek 45 минут назад

    сегодня прямо день ребусов) я все разгадал))))

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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 1 час назад

    Лантратов его толкнул чуть а не ударил, вы млять все слепые чтоль? А этот болбой его несколько раз провоцировал до этого заставляя прыгать его за мячом. Таких провокаторов на*куй с поля нужно гнать, болбой называется. Идиот.

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