Иванов и Кукуян рассудят ответные стыковые матчи РПЛ

Назначены арбитры на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Матчи пройдут 28 мая.

«Химки» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Игорь Синер.

«Уфа» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.