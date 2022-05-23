Родригао, Осипенко, Зиньковский – в символической сборной сезона РПЛ от Opta

Сервис спортивной статистики Opta опубликовал символическую сборную минувшего сезона РПЛ. В команде оказались три зенитовца.
«Сборная составлена на основе Opta Index – это рейтинг игроков, суммирующий основные статистические показатели футболистов», – пояснили составители.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Родригао («Сочи»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Вендел («Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Малком («Зенит»).
Нападающий: Гамид Агаларов («Уфа»).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Opta