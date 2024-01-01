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Родригао, Осипенко, Зиньковский – в символической сборной сезона РПЛ от Opta

Сервис спортивной статистики Opta опубликовал символическую сборную минувшего сезона РПЛ. В команде оказались три зенитовца.

«Сборная составлена на основе Opta Index – это рейтинг игроков, суммирующий основные статистические показатели футболистов», – пояснили составители.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Родригао («Сочи»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Вендел («Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Малком («Зенит»).

Нападающий: Гамид Агаларов («Уфа»).

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Источник: телеграм-канал Opta

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2581

    Play 1 минуту назад

    Осипенко царь привозов

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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 50 минут назад

    Такое ощущение , что взяли таблицу , ну и из первые 6 команд хоть по игроку.
    Ну какой из Фернандеса защитник и как без Клаудиньо ?

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