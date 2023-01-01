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Серия А. «Фиорентина» обыграла «Ювентус», Кокорин был в запасе; «Аталанта» уступила «Эмполи», Миранчук был на скамейке

«Аталанта» в последнем туре Серии А уступила «Эмполи». Клуб из Бергамо остался на следующий сезон без еврокубков.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

В другой встрече «Фиорентина» обыграла дома «Ювентус» и обеспечила себе место в Лиге конференций. Нападающий хозяев Александр Кокорин провел матч в запасе.

Италия. Серия А. 38-й тур

Аталанта – Эмполи – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Штулац, 79.

Фиорентина – Ювентус – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дункан, 45+1; 2:0 – Гонсалес, 90+2 (с пенальти).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +223

    Боратти 27 минут назад

    Кокорин был в запасе, а Миранчук был на скамейке. Гы-гы-гы!

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