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РПЛ. «Урал» победил «Арсенал» и избежал стыков; «Локомотив» обыграл «Крылья Советов», «Ахмат» – «Краснодар»

«Урал» в последнем туре чемпионата России переиграл в гостях «Арсенал». Три очка позволили команде Игоря Шалимова финишировать выше зоны переходных встреч. Прописка в РПЛ сохранена.

«Локомотив» на выезде победил «Крылья Советов» и финишировал в таблице шестым.

«Ахмат» на выезде оказался сильнее «Краснодара». Итоговое место грозненцев – седьмое.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Жемалетдинов, 51.

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Августыняк, 31 (с пенальти); 0:2 – Мишкич, 33; 1:2 – Кайнов, 42.

Удаления: Марков, 29 – нет.

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Конате, 67; 1:1 – Сперцян, 90+3.

Незабитые пенальти: нет – Умаев, 45+2.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +69

    Теркчанин 59 минут назад

    «Ахмат» на выезде оказался сильнее «Краснодара»,ошибочка,к сожалению,там случилась ничья.

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