Серия А. «Интер» победил на выезде «Кальяри». Обладатель скудетто определится в последнем туре

«Интер» в 37-м туре чемпионата Италии победил «Кальяри». Дубль у нападающего Лаутаро Мартинеса.
Миланцы перед последним туром отстают от лидирующего «Милана» на два очка. «Интеру», чтобы защитить скудетто, нужна собственная победа над «Сампдорией» и поражение «Милана» в матче с «Сассуоло».
Италия. Серия А. 37-й тур
Голы: 0:1 – Дармиан, 25; 0:2 – Мартинес, 51; 1:2 – Ликояннис, 53; 1:3 – Мартинес, 84.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру