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Серия А. «Интер» победил на выезде «Кальяри». Обладатель скудетто определится в последнем туре

«Интер» в 37-м туре чемпионата Италии победил «Кальяри». Дубль у нападающего Лаутаро Мартинеса.

Миланцы перед последним туром отстают от лидирующего «Милана» на два очка. «Интеру», чтобы защитить скудетто, нужна собственная победа над «Сампдорией» и поражение «Милана» в матче с «Сассуоло».

Италия. Серия А. 37-й тур

Кальяри – Интер – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дармиан, 25; 0:2 – Мартинес, 51; 1:2 – Ликояннис, 53; 1:3 – Мартинес, 84.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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15.05.2022 23:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +487

    Lipatoff 14 минут назад

    Удачи Милану, после стольких лет они просто обязаны

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