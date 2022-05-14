«Боруссия» ищет еще одного форварда, несмотря на подписание Адейеми (Sky Sport)

Дортмундская «Боруссия» планирует во время летнего трансферного окна усилить атаку еще одним игроком.
В клубе считают, что для замены Эрлинга Холанда будет недостаточно одного Карима Адейеми, уже купленного у «Зальцбурга».
«Боруссия» также ищет классического центрального форварда и сейчас рассматривает две кандидатуры.
Это Себастьян Аллер («Аякс») и Уго Экитике («Реймс»). За первого придется заплатить более 30 миллионов евро, за второго – около 20 миллионов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Sky Sport Germany