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«Боруссия» ищет еще одного форварда, несмотря на подписание Адейеми (Sky Sport)

Дортмундская «Боруссия» планирует во время летнего трансферного окна усилить атаку еще одним игроком.

В клубе считают, что для замены Эрлинга Холанда будет недостаточно одного Карима Адейеми, уже купленного у «Зальцбурга».

«Боруссия» также ищет классического центрального форварда и сейчас рассматривает две кандидатуры.

Это Себастьян Аллер («Аякс») и Уго Экитике («Реймс»). За первого придется заплатить более 30 миллионов евро, за второго – около 20 миллионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sky Sport Germany

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