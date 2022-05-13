Дибала близок к переходу в «Интер». Ему предложили контракт по схеме «3+1»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Интер».

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб предложил аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой 7 миллионов евро в год.

В ближайшие дни гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта проведет встречу с агентом Дибалы.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом.

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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