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Дибала близок к переходу в «Интер». Ему предложили контракт по схеме «3+1»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Интер».

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб предложил аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой 7 миллионов евро в год.

В ближайшие дни гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта проведет встречу с агентом Дибалы.

  • Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает летом.
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Николо Скиры

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