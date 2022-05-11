Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что его не ценят в клубе (Bild)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет уйти из немецкого клуба летом.
По информации Bild, поляк был сильно недоволен тем, что «Бавария» пыталась подписать Эрлинга Холанда, который перешел в «Ман Сити».
Левандовски также был обеспокоен нерешительностью «Баварии» в вопросе продления контракта. 33-летний форвард не чувствует, что его ценят в клубе, и хочет уйти.
- Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Поляк в «Баварии» с 2014 года.
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Источник: Bild