«Специя» видит в Пирло идеального преемника Мотты (Sky Sport Italia)

Вам это Аленичева не напоминает ?
Спартак , а потом Енисей и тишина.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Специю».
По информации Sky Sport Italia, руководство «Специи» видит в 42-летнем итальянце идеального преемника Тиаго Мотты, который покинет клуб по окончании сезона.
- Сезон в «Ювентусе» – единственный опыт работы Пирло.
- Его уволили в конце мая прошлого года.
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