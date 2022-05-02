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«Специя» видит в Пирло идеального преемника Мотты (Sky Sport Italia)

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Специю».

По информации Sky Sport Italia, руководство «Специи» видит в 42-летнем итальянце идеального преемника Тиаго Мотты, который покинет клуб по окончании сезона.

  • Сезон в «Ювентусе» – единственный опыт работы Пирло.
  • Его уволили в конце мая прошлого года.

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Источник: Sky Sport Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10138

    Alekxei Z. 38 минут назад

    Вам это Аленичева не напоминает ?
    Спартак , а потом Енисей и тишина.

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