«Специя» видит в Пирло идеального преемника Мотты (Sky Sport Italia)

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Специю».

По информации Sky Sport Italia, руководство «Специи» видит в 42-летнем итальянце идеального преемника Тиаго Мотты, который покинет клуб по окончании сезона.

Сезон в «Ювентусе» – единственный опыт работы Пирло.

Его уволили в конце мая прошлого года.

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