Представители «Манчестер Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы ускорить трансфер Холанда

«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом Мино Райолой насчет трансфера нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Для ускорения процесса представители англичан навещают Райолу в больнице, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Manchester Evening News.
Накануне сообщалось о смерти Райолы, но позднее информация была опровергнута.
- Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
- Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.
- У Райолы проблемы с легкими.
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Источник: «Чемпионат»