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Представители «Манчестер Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы ускорить трансфер Холанда

«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом Мино Райолой насчет трансфера нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Для ускорения процесса представители англичан навещают Райолу в больнице, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Manchester Evening News.

Накануне сообщалось о смерти Райолы, но позднее информация была опровергнута.

  • Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
  • Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.
  • У Райолы проблемы с легкими.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 20:49
Комментарии2
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    Рейтинг: +1889

    DMитрий 7 минут назад

    Представители «Манчестер Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы ускорить трансфер Холанда,- пока по настоящему не откинулся.

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    Рейтинг: +462

    Lipatoff 24 минуты назад

    Про жирика тоже сначала фейки были

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