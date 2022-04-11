Представитель Абрамовича опроверг возможность покупки «Валенсии»

Владелец «Челси» Роман Абрамович не собирается покупать «Валенсию», об этом сообщил представитель российского бизнесмена.
Ранее об интересе Абрамовича к приобретению акций испанского клуба заявил бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Зорио.
«Информация не соответствует действительности», – опроверг представитель россиянина.
- «Валенсия» идет на 9-м месте в Примере.
- За клуб выступает россиянин Денис Черышев.
- Абрамович близок к продаже «Челси», которым владеет с 2003 года.
Источник: «Чемпионат»