Лига чемпионов. Гол Данжумы принес «Вильярреалу» победу над «Баварией»

Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Баварию». Гол у Арно Данжумы.

Команда Унаи Эмери победила после двух подряд поражений в Примере – от «Леванте» и «Кадиса».

«Бавария» прервала восьмиматчевую серию без поражений.

«Вильярреал» впервые победил «Баварию».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Вильярреал – Бавария – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Данжума, 8.

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