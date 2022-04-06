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Лига чемпионов. Гол Данжумы принес «Вильярреалу» победу над «Баварией»

Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Баварию». Гол у Арно Данжумы.

Команда Унаи Эмери победила после двух подряд поражений в Примере – от «Леванте» и «Кадиса».

«Бавария» прервала восьмиматчевую серию без поражений.

«Вильярреал» впервые победил «Баварию».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Вильярреал – Бавария – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Данжума, 8.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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06.04.2022 23:57
Комментарии9
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 16:07

    Заслуженная победа Вильярреала. Неужели Эмери нацелился и на победу в ЛЧ? У Баварии правда в ответной игре будет шанс опровергнуть намерения успешного тренера.

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    Рейтинг: +5026

    AtticusFinch 7 апреля, 15:22

    Слили на контору))) на 15 минуте на Баварию 3,5 был и только рос, а она даже по воротам не била!!!

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    Рейтинг: +4998

    SPACE TRUCKIN 7 апреля, 11:02

    тренеришка жжёт в ЛЧ - в 1/4 выиграть у Баварии - это дорогого стоит...с победой,Эмери!

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    Рейтинг: +2936

    Dgad 7 апреля, 08:49

    Могли и крупнее выиграть, столько моментов запороли

    1
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    Рейтинг: +302

    SpartakMoskwa 7 апреля, 01:31

    Походу гимн лиги Европы в раздевалке помогает Эмири)))

    0
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    Рейтинг: +2528

    petrucho-spb 7 апреля, 00:42

    Браво. Пара уже внести поправки.

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    Рейтинг: +2521

    BlackMurder 7 апреля, 00:09

    Ну для баварии не критично, такие матчи бывали у нее, в Германии,как обычно пройдеться катком и все, а вот у челси проблем гораздо больше,я б сказал,что задача почти не выполнимая

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    Рейтинг: +2528

    petrucho-spb > BlackMurder 7 апреля, 00:52

    Челси играл не хуже, но детские ошибки и результат на табло. Лукаку надо выпускать с первых минут.

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    Рейтинг: +882

    Юрэс 7 апреля, 00:09

    Очередной раз ЛИГА СТАВОК РУЛИТ!!!!!!!

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