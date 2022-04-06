Лига чемпионов. Гол Данжумы принес «Вильярреалу» победу над «Баварией»

Заслуженная победа Вильярреала. Неужели Эмери нацелился и на победу в ЛЧ? У Баварии правда в ответной игре будет шанс опровергнуть намерения успешного тренера.
Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл «Баварию». Гол у Арно Данжумы.
Команда Унаи Эмери победила после двух подряд поражений в Примере – от «Леванте» и «Кадиса».
«Бавария» прервала восьмиматчевую серию без поражений.
«Вильярреал» впервые победил «Баварию».
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Вильярреал – Бавария – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Данжума, 8.