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Худяков, Мампасси, Бабкин – в старте «Локомотива» на дерби со «Спартаком»; Максименко, Кофрие, Хлусевич сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Марадишвили, Бабкин, Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта.

Запасные: Гилерме, Матюнин, Ненахов, Чeрный, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Петров, Карпукас, Зинович.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Свинов, Волков, Жиго, Рассказов, Чернов, Денисов, Классен, Пруцев, Игнатов, Ларссон, Соболев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по Москве на московском стадионе «РЖД Арена».

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Источник: РПЛ

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6710

    BarStep 9 минут назад

    Метель не утихает, отменят матч наверное..

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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан 31 минуту назад

    Спартак по составу на игру и запасным , по турнирной мотивации заряжен лучше. Надеюсь что локомотив соберется и опровергнет мой спептицизм.персонально в качестве надежд выделю Худякова и Кухту. Тяжко правда им будет вдвоем против 11. Точнее 10. Максименко не подведи

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