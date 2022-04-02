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  • Худяков, Мампасси, Бабкин – в старте «Локомотива» на дерби со «Спартаком»; Максименко, Кофрие, Хлусевич сыграют у гостей

Худяков, Мампасси, Бабкин – в старте «Локомотива» на дерби со «Спартаком»; Максименко, Кофрие, Хлусевич сыграют у гостей

2 апреля 2022, 18:31
3

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Марадишвили, Бабкин, Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта.

Запасные: Гилерме, Матюнин, Ненахов, Чeрный, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Петров, Карпукас, Зинович.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.

Запасные: Свинов, Волков, Жиго, Рассказов, Чернов, Денисов, Классен, Пруцев, Игнатов, Ларссон, Соболев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по Москве на московском стадионе «РЖД Арена».

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Максименко Александр Кофрие Максимилиано Хлусевич Даниил Мампасси Марк Худяков Даниил Бабкин Сергей
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1648914501
Спартак по составу на игру и запасным , по турнирной мотивации заряжен лучше. Надеюсь что локомотив соберется и опровергнет мой спептицизм.персонально в качестве надежд выделю Худякова и Кухту. Тяжко правда им будет вдвоем против 11. Точнее 10. Максименко не подведи
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BarStep
1648915809
Метель не утихает, отменят матч наверное..
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NewLife
1648916753
Николсон привык к таким условиям в Ямайке))
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