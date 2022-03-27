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  • Полиция предупреждала «Аякс» о причастности Промеса к торговле наркотиками (Het Parool)

Полиция предупреждала «Аякс» о причастности Промеса к торговле наркотиками (Het Parool)

27 марта 2022, 16:35
12

«Аякс» в момент продажи Квинси Промеса в «Спартак» в прошлом году знал, что игрок связан с преступным миром. Об этом амстердамцев предупреждала полиция, пишет Voetbalzone со ссылкой на Het Parool.

Речь идет о причастности Промеса к торговле наркотиками. Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар лично вел переговоры с полицией насчет Промеса еще до инцидента с ножевыми ранениями в 2020 году.

  • По данным источников De Telegraaf в следственных органах, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
  • Промес также обвиняется на родине в нанесении ножевых ранений на вечеринке.
  • Игрок ранее провел беседу с другими легионерами «Спартака», уговорив их не покидать клуб.

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Источник: Voetbalzone
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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ArReal
1648388704
Сейчас за то, что он из России не уехал - на него убийство Кеннеди наверное повесят))
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alefreddy
1648389305
поздно пить боржоми скоро паспорт ДНР получит
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Беспонтий
1648391114
он не вернётся он не заплачет и вам в кольцо засунет сотый мячик ------------------ ну,фу..согласен
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ziborock
1648395055
В стране где наркотики официально продаются в кофешопах решили бороться с наркодилерами -конкурентами!)))
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Кузьмич на трибуне
1648403984
Не знаю что он натворил в Голландии, но в Спартаке он уговорил остаться всех легионеров. Может из за этого на него хотят всех собак повесить?
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ItalianFootball
1648537854
Полиция предупреждала))))))) Серьезный совещательный или консультативный орган у них полиция ? Причастен - задерживайте, подозреваем - судите, виновен - сажайте. Что за highly likely.
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