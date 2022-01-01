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Полиция предупреждала «Аякс» о причастности Промеса к торговле наркотиками (Het Parool)

«Аякс» в момент продажи Квинси Промеса в «Спартак» в прошлом году знал, что игрок связан с преступным миром. Об этом амстердамцев предупреждала полиция, пишет Voetbalzone со ссылкой на Het Parool.

Речь идет о причастности Промеса к торговле наркотиками. Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар лично вел переговоры с полицией насчет Промеса еще до инцидента с ножевыми ранениями в 2020 году.

  • По данным источников De Telegraaf в следственных органах, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
  • Промес также обвиняется на родине в нанесении ножевых ранений на вечеринке.
  • Игрок ранее провел беседу с другими легионерами «Спартака», уговорив их не покидать клуб.

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Источник: Voetbalzone

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Комментарии2
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    Рейтинг: +825

    alefreddy 25 минут назад

    поздно пить боржоми скоро паспорт ДНР получит

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    Рейтинг: +5053

    AtticusFinch 35 минут назад

    Сейчас за то, что он из России не уехал - на него убийство Кеннеди наверное повесят))

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