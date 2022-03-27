Полиция предупреждала «Аякс» о причастности Промеса к торговле наркотиками (Het Parool)

«Аякс» в момент продажи Квинси Промеса в «Спартак» в прошлом году знал, что игрок связан с преступным миром. Об этом амстердамцев предупреждала полиция, пишет Voetbalzone со ссылкой на Het Parool.

Речь идет о причастности Промеса к торговле наркотиками. Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар лично вел переговоры с полицией насчет Промеса еще до инцидента с ножевыми ранениями в 2020 году.

По данным источников De Telegraaf в следственных органах, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Промес также обвиняется на родине в нанесении ножевых ранений на вечеринке.

Игрок ранее провел беседу с другими легионерами «Спартака», уговорив их не покидать клуб.

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