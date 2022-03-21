Юран – о моратории на вылет: «Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что введение моратория на вылет из РПЛ не повлияет на мотивацию футболистов.

«Что касается мотивации для команд из нижней части таблицы в случае принятия моратория, то премиальные и бонусы никто не отменял. За положение в таблице также полагаются премии.

Никто из тренеров не захочет заканчивать чемпионат на последнем месте. Плюс болельщиков не хочется огорчать. Мотивация, поверьте, будет. Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть. Спортивная составляющая никуда не денется», — отметил Юран.

РФС и топ-клубы РПЛ выступают против расширения лиги и моратория на вылет.

«Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» активнее всех поддерживают принятие этих решений.

«Химки» идут на 16-м месте в РПЛ.

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