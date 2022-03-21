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Юран – о моратории на вылет: «Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что введение моратория на вылет из РПЛ не повлияет на мотивацию футболистов.

«Что касается мотивации для команд из нижней части таблицы в случае принятия моратория, то премиальные и бонусы никто не отменял. За положение в таблице также полагаются премии.

Никто из тренеров не захочет заканчивать чемпионат на последнем месте. Плюс болельщиков не хочется огорчать. Мотивация, поверьте, будет. Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть. Спортивная составляющая никуда не денется», — отметил Юран.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:51
Комментарии3
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    Рейтинг: +5006

    AtticusFinch 1 час назад

    Только дилетанты могут говорить, что Юран это тренер =))

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    Рейтинг: +16327

    Garrincha58 1 час назад

    Юрашка в своём придуманном мире живёт уже давно то что касается о премиальных то тут он имеет ввиду стимуляцию от выгодных результатов неких команд

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    Рейтинг: +60407

    portero 2 часа назад

    Некоторые и сейчас не особо напрягаются...
    А при "моратории" неспортивном принципе, совсем член на игру забьют...

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