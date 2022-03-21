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Юран – о расширении РПЛ: «Пора этим, наконец-то, заняться»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поддержал идею увеличить число команд в РПЛ со следующего сезона.

«Я за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Это нужно сделать для развития футбола в России. Пора этим, наконец-то, заняться.

В сборную пришел Карпин – и кого ему вызывать? У нас население 150 миллионов, а мы не можем команду собрать.

Расширение нужно для того, чтобы заполнить паузы, связанные с еврокубками, так как на данном этапе мы отстранены. Сколько времени это займет: год, два, три, пять? Неизвестно.

Также сборная пока не может участвовать в международных матчах – это снова паузы. Или клубы три месяца должны просто тренироваться и не играть?

Сама ситуация подталкивает к расширению и мораторию, чтобы в РПЛ добавились первая и вторая команда ФНЛ без вылета. 18 команд нужны хотя бы на следующий сезон, раз такая ситуация», – сказал Юран.

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Источник: Sport24

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21.03.2022 22:51
Комментарии1
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    Рейтинг: +60403

    portero 1 час назад

    давайка навылет с Химками...

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