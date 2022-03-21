Юран – о расширении РПЛ: «Пора этим, наконец-то, заняться»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поддержал идею увеличить число команд в РПЛ со следующего сезона.

«Я за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Это нужно сделать для развития футбола в России. Пора этим, наконец-то, заняться.

В сборную пришел Карпин – и кого ему вызывать? У нас население 150 миллионов, а мы не можем команду собрать.

Расширение нужно для того, чтобы заполнить паузы, связанные с еврокубками, так как на данном этапе мы отстранены. Сколько времени это займет: год, два, три, пять? Неизвестно.

Также сборная пока не может участвовать в международных матчах – это снова паузы. Или клубы три месяца должны просто тренироваться и не играть?

Сама ситуация подталкивает к расширению и мораторию, чтобы в РПЛ добавились первая и вторая команда ФНЛ без вылета. 18 команд нужны хотя бы на следующий сезон, раз такая ситуация», – сказал Юран.

РФС и топ-клубы РПЛ выступают против расширения лиги и моратория на вылет.

«Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» активнее всех поддерживают принятие этих решений.

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