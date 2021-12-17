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    Кокорин впервые за четыре игры попал в заявку «Фиорентины» – на матч с «Ювентусом»

    «Фиорентина» огласила список футболистов на первый матч 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.

    Он не попадал в заявку четыре игры подряд из-за проблем со здоровьем.

    • Встреча с туринцами состоится завтра, 2 марта.
    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5853

      порт 9 минут назад

      Главное не в заявку попасть, главное на поле выйти, хотя для Кокоши попасть в заявку, это уже чудо.

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