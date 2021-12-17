Кокорин впервые за четыре игры попал в заявку «Фиорентины» – на матч с «Ювентусом»

Главное не в заявку попасть, главное на поле выйти, хотя для Кокоши попасть в заявку, это уже чудо.
«Фиорентина» огласила список футболистов на первый матч 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.
Он не попадал в заявку четыре игры подряд из-за проблем со здоровьем.
- Встреча с туринцами состоится завтра, 2 марта.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
Серия А. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд