Кокорин впервые за четыре игры попал в заявку «Фиорентины» – на матч с «Ювентусом»

«Фиорентина» огласила список футболистов на первый матч 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.

Он не попадал в заявку четыре игры подряд из-за проблем со здоровьем.

Встреча с туринцами состоится завтра, 2 марта.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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