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Кассьерра зимой мог перейти в украинское «Динамо»

1 марта 2022, 16:51

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра мог покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил футбольный агент Юрий Белоус.

– Что заставляет вас верить в «Сочи»?

– Команда симпатичная, с поставленной игрой и ярким форвардом, которого зимой хотело приобрести киевское «Динамо».

– Вы о Кассьерре?

– Ну да. Интерес к нему был серьезный, но руководители «Сочи» запросили то ли восемь миллионов евро, то ли десять.

– Объективная цена Кассьерры, на ваш взгляд?

– Миллионов восемь, не меньше. 24 года, великолепные данные. За 12 матчей в РПЛ забил восемь мячей! По моей информации, киевское «Динамо» вопрос о трансфере нападающего отложило до лета. Правда, жизнь идет по более сложному сценарию, и как все будет дальше – уже не знаю. Чемпионат Украины приостановлен и неизвестно, когда возобновится...

  • Кассьерра куплен летом у португальского «Белененсеша».
  • Сейчас он 3-й бомбардир сезона РПЛ.
  • «Сочи» идет в таблице 3-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Сочи Динамо К Кассьерра Матео
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