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    Кассьерра зимой мог перейти в украинское «Динамо»

    Форвард «Сочи» Матео Кассьерра мог покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил футбольный агент Юрий Белоус.

    – Что заставляет вас верить в «Сочи»?

    – Команда симпатичная, с поставленной игрой и ярким форвардом, которого зимой хотело приобрести киевское «Динамо».

    – Вы о Кассьерре?

    – Ну да. Интерес к нему был серьезный, но руководители «Сочи» запросили то ли восемь миллионов евро, то ли десять.

    – Объективная цена Кассьерры, на ваш взгляд?

    – Миллионов восемь, не меньше. 24 года, великолепные данные. За 12 матчей в РПЛ забил восемь мячей! По моей информации, киевское «Динамо» вопрос о трансфере нападающего отложило до лета. Правда, жизнь идет по более сложному сценарию, и как все будет дальше – уже не знаю. Чемпионат Украины приостановлен и неизвестно, когда возобновится...

    • Кассьерра куплен летом у португальского «Белененсеша».
    • Сейчас он 3-й бомбардир сезона РПЛ.
    • «Сочи» идет в таблице 3-м.

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    У «Сочи» есть 6-7-миллионные предложения по Кассьерре. Клуб хочет 10

    «Сочи» готов продать Кассьерру за 10 миллионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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