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    Серия А. «Рома» победила «Специю» благодаря пенальти на 97-й минуте

    «Специя» в 27-м туре чемпионата Италии в меньшинстве проиграла в матче против «Ромы». На 45-й минуте у хозяев был удален Кевин Аду.

    Римляне победили благодаря пенальти на 90+7 минуте, который реализовал форвард Тэмми Абрахам.

    «Рома» занимает шестое место. «Специя» находится на 16-й строчке.

    «Специя» не побеждает дома с 23 января.

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Специя – Рома – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Абрахам, 90+7.

    Удаления: Аду, 45 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 22:10
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