Серия А. «Рома» победила «Специю» благодаря пенальти на 97-й минуте

«Специя» в 27-м туре чемпионата Италии в меньшинстве проиграла в матче против «Ромы». На 45-й минуте у хозяев был удален Кевин Аду.

Римляне победили благодаря пенальти на 90+7 минуте, который реализовал форвард Тэмми Абрахам.

«Рома» занимает шестое место. «Специя» находится на 16-й строчке.

«Специя» не побеждает дома с 23 января.

Италия. Серия А. 27-й тур

Специя – Рома – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Абрахам, 90+7.

Удаления: Аду, 45 (вторая ж.к.) – нет.

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