Серия А. «Рома» победила «Специю» благодаря пенальти на 97-й минуте

И маур еще на судей жалуется
«Специя» в 27-м туре чемпионата Италии в меньшинстве проиграла в матче против «Ромы». На 45-й минуте у хозяев был удален Кевин Аду.
Римляне победили благодаря пенальти на 90+7 минуте, который реализовал форвард Тэмми Абрахам.
«Рома» занимает шестое место. «Специя» находится на 16-й строчке.
«Специя» не побеждает дома с 23 января.
Италия. Серия А. 27-й тур
Гол: 0:1 – Абрахам, 90+7.
Удаления: Аду, 45 (вторая ж.к.) – нет.
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