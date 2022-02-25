«Барселона» забила «Наполи» после 23 передач

Четвертый гол «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Наполи» случился после 23 передач. Комбинацию завершил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Его команда победила со счетом 4:2 и прошла дальше.

1-й матч закончился со счетом 1:1.

В 1/8 финала «Барселона» встретится с «Галатасараем».

В Примере каталонцы идут 4-ми.

«Барса» вчера вернула фанатов в прекрасные времена тики-таки: забила гол после атаки с 23 передачами, во время которой ВСЕ игроки коснулись мячаХавидиола точно знает, что делает pic.twitter.com/xyUgvShze1 – Матч ТВ (@MatchTV) February 25, 2022

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