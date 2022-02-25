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    «Барселона» забила «Наполи» после 23 передач

    Четвертый гол «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Наполи» случился после 23 передач. Комбинацию завершил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Его команда победила со счетом 4:2 и прошла дальше.

    • 1-й матч закончился со счетом 1:1.
    • В 1/8 финала «Барселона» встретится с «Галатасараем».
    • В Примере каталонцы идут 4-ми.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    25.02.2022 20:41
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