Гол Виллиана Жозе в ворота «Зенита» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге Европы

гол эстецкий - геометрия красивая - должен победить.
получил наслаждение от повторного просмотра ))
бомжики, пишите в комментах ваши потявкивания после вчерашнего позора - все одно страницу больше не открою)))
УЕФА опубликовал видео четырех голов, претендующих на звание лучшего на неделе в Лиге Европы.
На победу претендуют нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе (гол «Зениту»), форвард «Севильи» Антони Марсьяль (гол «Динамо» З), полузащитник «Лацио» Маттиа Цаканьи (гол «Порту») и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру (гол «Рейнджерс»).
- Ответные матчи 1/16 финала ЛЧ пройдут 24 февраля.
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