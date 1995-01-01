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    Гол Виллиана Жозе в ворота «Зенита» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал видео четырех голов, претендующих на звание лучшего на неделе в Лиге Европы.

    На победу претендуют нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе (гол «Зениту»), форвард «Севильи» Антони Марсьяль (гол «Динамо» З), полузащитник «Лацио» Маттиа Цаканьи (гол «Порту») и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру (гол «Рейнджерс»).

    • Ответные матчи 1/16 финала ЛЧ пройдут 24 февраля.

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    Источник: инстаграм Лиги Европы

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      Бомжи - гомики 29 минут назад

      гол эстецкий - геометрия красивая - должен победить.
      получил наслаждение от повторного просмотра ))
      бомжики, пишите в комментах ваши потявкивания после вчерашнего позора - все одно страницу больше не открою)))

      0
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      Рейтинг: +15601

      paracetamol 2 часа назад

      Это не Жозе забил, это Мишка-дыра пропустил!

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