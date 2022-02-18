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  • Радимов: «Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий – это убивает игру»

Радимов: «Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий – это убивает игру»

18 февраля 2022, 07:59
6

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах — провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было.

То, что вернулись в игру — молодцы. Создали моменты, даже вперeд могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий — дальше это убивает игру.

Во втором тайме «Бетис» перестроился, как и «Зенит» — Семак пытался найти баланс заменами. Моментов у ворот «Зенита» почти не было, но и наша команда создавала не так много. Можно вспомнить лишь перекладину Кузяева и полумомент у Алберто в конце.

Гости ушли в оборону, стали надeжно играть сзади и спокойно довели матч до победы. Давайте не забывать, что это третья команда Испании, пусть и с футболистами нестартового состава: зато те, кто вышел, должны были доказать тренеру, что они умеют играть в футбол — они это доказали.

Это очень хорошие футболисты по меркам испанского чемпионата», — сказал Радимов.

  • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
  • Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.
  • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Ракицкий Ярослав Радимов Владислав
Комментарии (6)
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хряк СМ
1645167509
Семаку тебя надо взять консультантом, будет вам счастье.
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yorgenbarenz
1645167569
Кержаков и Ракитский должны понимать,что тренеры Бетиса не зря сухари свои едят.Поймали клоунов .
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portero
1645173977
Влад ты же знаешь, надо было просто выпить побольше, жизнь сразу становится лучше и проблем меньше.... поспать только надо подольше утром....
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NewLife
1645184969
В эпизоде с третьим голом вины Ракитского нет, неточный пас Кержа привел к трагедии.
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Hektor 84
1645307398
Иди проспись буланов! Ты же кричал у бзянита много шансов))
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Vitaga
1645315332
кто бы говорил... Радимов тот же Кокорин только старше лет на 20. мозгов нет. подавал надежды но слил себя как игрок и человек
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