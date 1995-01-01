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    Радимов: «Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий – это убивает игру»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

    «Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах — провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было.

    То, что вернулись в игру — молодцы. Создали моменты, даже вперeд могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий — дальше это убивает игру.

    Во втором тайме «Бетис» перестроился, как и «Зенит» — Семак пытался найти баланс заменами. Моментов у ворот «Зенита» почти не было, но и наша команда создавала не так много. Можно вспомнить лишь перекладину Кузяева и полумомент у Алберто в конце.

    Гости ушли в оборону, стали надeжно играть сзади и спокойно довели матч до победы. Давайте не забывать, что это третья команда Испании, пусть и с футболистами нестартового состава: зато те, кто вышел, должны были доказать тренеру, что они умеют играть в футбол — они это доказали.

    Это очень хорошие футболисты по меркам испанского чемпионата», — сказал Радимов.

    • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
    • Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

    Семак: «Хорошо, что правило выездного гола отменили»

    Семак: «По игре «Зенит» смотрелся не хуже, а может и лучше «Бетиса». По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

    Малком – о 2:3 с «Бетисом»: «Через неделю нужно играть так, как во втором тайме»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Бомжи - гомики 31 минуту назад

      Керж, верим!!!!!!!!
      Бетис, молодцы - не подвели: сыграла ставочка на исходы тайма и матча ))))

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