Радимов: «Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий – это убивает игру»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах — провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было.

То, что вернулись в игру — молодцы. Создали моменты, даже вперeд могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий — дальше это убивает игру.

Во втором тайме «Бетис» перестроился, как и «Зенит» — Семак пытался найти баланс заменами. Моментов у ворот «Зенита» почти не было, но и наша команда создавала не так много. Можно вспомнить лишь перекладину Кузяева и полумомент у Алберто в конце.

Гости ушли в оборону, стали надeжно играть сзади и спокойно довели матч до победы. Давайте не забывать, что это третья команда Испании, пусть и с футболистами нестартового состава: зато те, кто вышел, должны были доказать тренеру, что они умеют играть в футбол — они это доказали.

Это очень хорошие футболисты по меркам испанского чемпионата», — сказал Радимов.