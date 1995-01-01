Фекир: «Бетис» должен победить «Зенит» в России»

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир высказался о противостоянии с «Зенитом» в Лиге Европы.

«Мне придется немного отдохнуть (француз будет отбывать дисквалификацию – примечание «Бомбардира»), но я верю в команду. У нас хороший состав. Мы должны победить в России.

Еврокубки – это прекрасно. Играть в этом турнире – это привилегия, и мы собираемся ею воспользоваться», – сказал Фекир.

«Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.

Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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