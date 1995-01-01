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    Фекир: «Бетис» должен победить «Зенит» в России»

    Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир высказался о противостоянии с «Зенитом» в Лиге Европы.

    «Мне придется немного отдохнуть (француз будет отбывать дисквалификацию – примечание «Бомбардира»), но я верю в команду. У нас хороший состав. Мы должны победить в России.

    Еврокубки – это прекрасно. Играть в этом турнире – это привилегия, и мы собираемся ею воспользоваться», – сказал Фекир.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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    Источник: ABC

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