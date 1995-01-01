«Барселона» планирует заплатить за Фекира 60 миллионов

«Барселона» нацелена на полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира. Летом каталонцы хотят заплатить за него 60 миллионов евро.

Это инициатива президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

В этом сезоне Фекир провел 29 матчей, забил 7 голов и сделал столько же ассистов.

Transfermarkt оценивает Фекира в 30 миллионов.

«Бетис», в отличие от «Барселоны», идет в зоне Лиги чемпионов.

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