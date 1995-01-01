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    Лаксальт: «Ситуация Миранчука в «Аталанте» некритична»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил ситуацию полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Уругваец раньше тоже играл под руководством Джан Пьеро Гасперини.

    — В «Дженоа» ты раскрылся при Джан Пьеро Гасперини, у которого второй год не может пробиться в основу Алексей Миранчук.

    — Гасперини модернизировал итальянский футбол — когда большинство команд серии А играли от обороны, он прививал атакующий стиль. В «Дженоа» я был латералем в схеме с пятью защитниками и непривычно много времени проводил впереди. Мне очень нравилось подключаться к атакам!

    Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация. Он получает шансы — да, не всегда выходит в основе, но играет и забивает. Нужно продолжать работать.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он не играет с 22 января из-за травмы.
    • В январе Миранчуком интересовался «Лацио».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1070

      Борисыч1 36 минут назад

      Хорошее вью, но ничего нового. Я имею в виду полный вариант, не этот огрызок.

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