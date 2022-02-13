Лаксальт: «Ситуация Миранчука в «Аталанте» некритична»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил ситуацию полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Уругваец раньше тоже играл под руководством Джан Пьеро Гасперини.

— В «Дженоа» ты раскрылся при Джан Пьеро Гасперини, у которого второй год не может пробиться в основу Алексей Миранчук.

— Гасперини модернизировал итальянский футбол — когда большинство команд серии А играли от обороны, он прививал атакующий стиль. В «Дженоа» я был латералем в схеме с пятью защитниками и непривычно много времени проводил впереди. Мне очень нравилось подключаться к атакам!

Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация. Он получает шансы — да, не всегда выходит в основе, но играет и забивает. Нужно продолжать работать.