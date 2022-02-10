Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) вручила четыре награды нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому по итогам 2021 года.

33-летний игрок стал победителем в номинациях «Лучший игрок мира», «Лучший бомбардир по итогам календарного года», «Лучший бомбардир в топ-лигах» и «Лучший бомбардир в международных турнирах».

Еще никогда в истории IFFHS (с 1987 года) один игрок не выигрывал больше двух наград за один год.

«Для меня большая стать первым футболистом, получившим четыре награды IFFHS за один год. Спасибо всем, кто сопровождал меня в футбольном приключении», – написал Левандовски в инстаграме.

Левандовски забил 24 гола и отдал 2 ассиста в 21 матче сезона Бундеслиги.

Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года.

Рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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