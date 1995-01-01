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    Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

    IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) вручила четыре награды нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому по итогам 2021 года.

    33-летний игрок стал победителем в номинациях «Лучший игрок мира», «Лучший бомбардир по итогам календарного года», «Лучший бомбардир в топ-лигах» и «Лучший бомбардир в международных турнирах».

    Еще никогда в истории IFFHS (с 1987 года) один игрок не выигрывал больше двух наград за один год.

    «Для меня большая стать первым футболистом, получившим четыре награды IFFHS за один год. Спасибо всем, кто сопровождал меня в футбольном приключении», – написал Левандовски в инстаграме.

    • Левандовски забил 24 гола и отдал 2 ассиста в 21 матче сезона Бундеслиги.
    • Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года.
    • Рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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    Источник: инстаграм Роберта Левандовского

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3633

      Красногорск_Фан 34 минуты назад

      И чего это будет стоить если в марте Россию не пройдет в стыках. будет со своими 4-мя наградами ЧМ смотреть по телевизору. Посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +12071

      Fusballer 1 час назад

      Зато ЗМ у Месси.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4035

      ySS > Fusballer 1 час назад

      Приз французской газеты теряет свою актуальность с такими присуждениями)

      1
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      ...
      Рейтинг: +23273

      bset > Fusballer 1 час назад

      Да забудьте уже этот ЗМ. Очень быстро он стал обслуживать интересы кого надо и перестал быть объективным. Нет больше той награды.

      3
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      Рейтинг: +561

      Дубина 1 час назад

      Отменять надо и моське давать)))

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